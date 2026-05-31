Serie A Beach Soccer, Genova show: Napoli ko ai rigori

Due partite, due vittorie contro due grandi protagoniste del Beach Soccer italiano. Se c’è una squadra che sta catalizzando l’attenzione della prima tappa della Serie A Q8 2026, quella è il Genova Beach Soccer di mister Luca Malinconico. Dopo aver superato all’esordio l’Ecoris Viareggio ai tiri di rigore, i liguri si sono ripetuti nella seconda giornata battendo dal dischetto anche il Napoli BS al termine di un’altra sfida spettacolare.

Nella splendida cornice della Beach Arena di Lungomare Anglona a Castelsardo, alla presenza del Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer della LND Roberto Desini, del Sindaco Maria Lucia Tirotto e dell’Assessore allo Sport Grazia Lorenzoni, la Poule Scudetto ha regalato ancora una volta emozioni, equilibrio e grande spettacolo.

Due vittorie, ma solo due punti in classifica

Paradossalmente, il Genova raccoglie soltanto due punti in classifica nonostante le due vittorie ottenute. Il regolamento della disciplina assegna infatti tre punti per i successi nei tempi regolamentari, due per quelli maturati nell’extra time e un solo punto per le vittorie ai rigori. Un dato che non rende pienamente giustizia alle prestazioni offerte dalla neopromossa ligure, autentica rivelazione di questo avvio di stagione.

Genova-Napoli 10-9 ai rigori: D’Amico apre, Sciacca sbaglia

La giornata si è aperta proprio con il confronto tra Genova BS 2013 e Napoli BS, trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

È stata una partita bellissima, intensa e ricca di colpi di scena. Ad aprire le marcature è stato Marcos D’Amico per i liguri nel primo tempo, dando il via a una sfida giocata sul filo dell’equilibrio. Le due squadre si sono rincorse per tutta la durata dell’incontro tra sorpassi e controsorpassi, confermando il proprio valore tecnico e spettacolare. A due minuti dal termine il punteggio era fissato sul 5-5. Non è bastato nemmeno l’extra time per individuare una vincitrice e così, come accaduto il giorno precedente contro Viareggio, il Genova ha trovato la propria gioia ai tiri di rigore. Decisivo l’errore di Fabio Sciacca per il Napoli che ha consegnato ai liguri il definitivo 10-9. Una vittoria che conferma il carattere e la personalità della formazione di Malinconico, capace di presentarsi nella Poule Scudetto senza alcun timore reverenziale.

Pisa campione d’Italia batte Catania 4-3

Emozioni e qualità anche nella sfida tra Lenergy Pisa BS 2014 e We Beach Catania, trasmessa anch’essa in diretta streaming sul canale YouTube della LND. I campioni d’Italia in carica hanno confermato il loro ottimo stato di forma imponendosi per 4-3 al termine di una partita combattutissima. Ad aprire le marcature è stato Chicky Ardil per il Pisa, immediatamente replicato da La Torre per gli etnei. Davanti a una Beach Arena gremita e a numerosi spettatori assiepati anche lungo le mura che circondano l’arenile di Castelsardo, le due squadre hanno dato vita a uno dei match più spettacolari della giornata.