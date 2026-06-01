Priolo, uffici anagrafe aperti anche mercoledì e sabato per la CIE

Al fine di agevolare il rinnovo delle carte d’identità, gli uffici dell’Anagrafe del Comune di Priolo Gargallo effettueranno aperture straordinarie il mercoledì pomeriggio e il sabato mattina.
L’obiettivo è consentire a tutti i cittadini di rinnovare la propria carta d’identità entro i termini previsti.
Dal 3 agosto 2026 carta cartacea non più valida
A partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità cartacee cesseranno infatti definitivamente di essere valide, anche se ancora non scadute, in applicazione di un regolamento europeo. Saranno pertanto valide esclusivamente le carte d’identità elettroniche (CIE).
Il Sindaco Pippo Gianni e l’Assessore ai Servizi Demografici Maria Grazia Pulvirenti invitano tutti i cittadini ancora in possesso della carta d’identità cartacea a recarsi presso gli uffici dell’Anagrafe per richiedere il rilascio della nuova Carta d’Identità Elettronica.