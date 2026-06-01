Palazzina in fiamme: salvate due persone e una cagnolina

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi in via Giuseppe Garibaldi, dove un incendio è divampato all’interno di una palazzina di quattro piani al civico 156.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, supportate da un’autobotte e da un’autoscala provenienti dalla sede centrale. Le operazioni hanno consentito di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intero stabile.

Secondo le prime informazioni, il rogo si è sviluppato in un appartamento situato al terzo piano dell’edificio. Due persone residenti al piano superiore sono state tratte in salvo dai Vigili del Fuoco e affidate alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto per prestare assistenza.

Tra i salvataggi effettuati dai soccorritori anche quello di Lilly, una cagnolina che si trovava all’interno dell’appartamento interessato dall’incendio. L’animale, che aveva inalato una notevole quantità di fumo, è stato recuperato dai Vigili del Fuoco e successivamente affidato alle cure dei veterinari, che ne hanno disposto il trasferimento in una struttura specializzata per ricevere l’assistenza necessaria.

Le cause che hanno originato l’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, che hanno collaborato nelle operazioni di gestione dell’emergenza e di messa in sicurezza dell’area.

Fortunatamente, grazie al rapido intervento dei soccorritori, la situazione è stata riportata sotto controllo senza conseguenze più gravi.