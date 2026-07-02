Il benvenuto del sindaco Spada al nuovo Questore di Siracusa

Arriva anche dal sindaco di Solarino e deputato regionale del PD Tiziano Spada il benvenuto al nuovo Questore di Siracusa, dott. Aldo Fusco.

Insediato il 6 luglio al posto del dottor Roberto Pellicone, il messinese Aldo Fusco ha alle spalle oltre 30 anni di esperienza maturata in contesti complessi della Sicilia, Calabria e Puglia. Il suo bagaglio professionale include anche esperienze legate alla lotta alla criminalità organizzata e nella gestione dell’ordine pubblico.

Formazione ed esperienze del nuovo Questore di Siracusa

In passato Questore di Oristano e di Ascoli Piceno, Aldo Fusco torna in Sicilia come Questore della Provincia di Siracusa dove è già stato dirigente del Commissariato di Lentini e della Divisione Anticrimine.

Laureato in giurisprudenza e in scienze della pubblica amministrazione, dopo gli studi entra nella Polizia di Stato nel 1989 e nel 1990 viene assegnato alla Questura di Messina, prima alla Squadra Mobile, poi come dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e successivamente alla guida di vari Commissariati della provincia di Messina. Dal 1998 al 2005 ha prestato servizio alla Direzione Investigativa Antimafia di Messina.

Nella sua carriera è stato impegnato in prima linea nella lotta alla criminalità comune e organizzata di stampo mafioso, coordinando importanti operazioni di polizia giudiziaria. Promosso Primo Dirigente nel 2014, ha diretto la Divisione Anticrimine della Questura di Enna fino al 2017, quando è stato assegnato alla Questura di Reggio Calabria dove ha ricoperto l’incarico di dirigente della Divisione Anticrimine e successivamente di Capo di Gabinetto.

Un nuovo impegno per la sicurezza

La nomina del nuovo Questore rappresenta una nuova pagina nella storia della sicurezza del territorio legata all’impegno delle Forze dell’Ordine e “testimonia – conclude il sindaco Spada – la presenza dello Stato, migliorando la sicurezza dei territori e garantendo la crescita degli stessi. Chi rappresenta le istituzioni e il territorio ha il compito di portare avanti le iniziative volte al rispetto della legalità, in sinergia”.