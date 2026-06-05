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Giubileo di Vasco, Roma apre le porte in primavera: atteso evento da 500mila persone

Vasco Rossi svela i programmi per il 2027: la Capitale sarà il cuore delle celebrazioni. "Una festa nazionale fatta di musica, ricordi ed emozioni". Gran finale a giugno con i concerti live.
Redazione0 Comments1 Min Read

Vasco Rossi comincia a svelare i programmi per il prossimo anno.

Sul suo profilo Instagram, ha rivelato che “sarà Roma, la prossima primavera, ad aprire le porte delle sue location più prestigiose per quello che è già stato ribattezzato il ‘Giubileo di Vasco’. La Capitale sarà il cuore delle celebrazioni dedicate a una carriera infinita che continua a unire generazioni”.

Evento epocale da oltre 500mila persone

Tra gli appuntamenti in programma, si legge nel post, “ci sarà anche un evento epocale che coinvolgerà oltre 500.000 persone”, come aveva già annunciato nei giorni scorsi.

“Una vera e propria festa nazionale, fatta di musica, ricordi, emozioni e incontri, che accompagnerà il pubblico per diversi mesi. Il gran finale arriverà a giugno, quando la festa si sposterà dove tutto prende vita davvero: sotto il palco, con il tradizionale appuntamento Live con Vasco”.

Per date e dettagli bisognerà attendere i prossimi annunci.

By Redazione

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