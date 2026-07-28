Lentini, incendio all’ex Alba Sud, Fisicaro: “Pupillo sembra scomparso nel momento di bisogno”

A Lentini l’emergenza sulla salute pubblica richiede rassicurazioni ai cittadini da parte del sindaco, che invece pare abbia scelto il silenzio.

Questo, il pensiero di Giuseppe Fisicaro, consigliere comunale e dirigente provinciale di Grande Sicilia riguardo alla nube che si alzava dall’ex Alba Sud, “mentre canadair ed elicotteri combattevano un incendio che ha riportato al centro il dramma dell’amianto e mentre centinaia di cittadini si chiedevano se l’aria fosse sicura da respirare.

Il sindaco Vincenzo Pupillo sembra svanito nel nulla. Nessuna comunicazione ufficiale, nessun aggiornamento, nessuna indicazione ai cittadini su cosa stesse accadendo e sulle eventuali precauzioni da adottare. È un’assenza inaccettabile.

La presenza del primo cittadino da chiarire

L’esponente di Grande Sicilia, dunque, sostiene che chi amministra una città non può mancare nel momento di maggior bisogno, specie se ci si trova davanti a un’emergenza che potrebbe avere conseguenze sulla salute pubblica e provocare un danno ambientale.

«Forse il sindaco – aggiunge Fisicaro – è più concentrato sulle beghe interne al suo stesso partito che a dare spiegazioni ai propri concittadini. Delle diatribe politiche ai cittadini interessa ben poco. In casi del genere la priorità è sapere se la propria salute è tutelata. Ed è su questo che il sindaco avrebbe dovuto concentrare ogni energia».

Grande Sicilia chiede al sindaco di riferire in Consiglio Comunale: «I fatti sono gravi tanto quanto le mancate comunicazioni da Palazzo di città. Chiederemo – conclude il consigliere comunale – una seduta consiliare affinché il sindaco riferisca in aula sull’accaduto.

Lentini ha bisogno di un sindaco presente, non di un sindaco assente proprio quando la città vive uno dei momenti di maggiore preoccupazione».