Arenella, Vigili del Fuoco: Pompieropoli 2026 giornata indimenticabile

L’Arenella si lascia alle spalle la giornata del 24 luglio di Pompieropoli 2026 con grande soddisfazione per Associazione Pro Arenella, ma anche per l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale.

Un’occasione, svolta nel piazzale della Chiesa dell’Arenella, per avvicinare i più piccoli alle pratiche di sicurezza con prove, giochi ed esercitazioni da affrontare con coraggio, responsabilità, spirito di squadra e aiuto verso il prossimo.

“Centinaia di sorrisi- sostengono i Vigili del Fuoco – tantissime famiglie, un’incredibile partecipazione di residenti e visitatori e, soprattutto, tantissimi bambini che, per un giorno, hanno indossato i panni dei piccoli eroi. Pompieropoli 2026 è stata una giornata indimenticabile. Ogni ostacolo superato è stato accompagnato da applausi, sorrisi ed emozioni che resteranno nel cuore di tutti noi“.

Emozione dei piccoli e giornata di comunità

Alla fine di ogni prova, i piccoli hanno ricevuto un attestato in ricordo della giornata trascorsa all’insegna del divertimento e della sicurezza: “Vedere gli occhi dei bambini illuminarsi quando hanno ricevuto il loro Attestato di Pompieropoli, simbolo di una giornata vissuta da veri piccoli pompieri è tsato il momento più emozionante.

Questa straordinaria partecipazione dimostra quanto il nostro territorio abbia voglia di stare insieme, condividere momenti di qualità e offrire ai più piccoli esperienze che insegnano valori importanti divertendosi“.

Il ringraziamento dei Vigili del fuoco va a colleghi, volontari, chi ha reso possibile la giornata e alle tante famiglie che hanno riempito il piazzale della Chiesa dell’Arenella con il loro entusiasmo.

“Questa non è stata solo una festa – concludono – È stata una giornata di comunità, educazione, sorrisi e speranza“.