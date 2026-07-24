Siracusa, Melfi sospende la protesta per derattizzazione

L’occupazione dell’aula consiliare da parte del consigliere Melfi, per avere risposte sulla gestione del servizio di derattizzazione, giunge al termine.

Una sospensione momentanea, conclusa con il ringraziamento dell’l’Assessore Aloschi, venuto personalmente a confrontarsi con Melfi in aula “dimostrando – dice il consigliere – disponibilità al dialogo e assumendo un preciso impegno istituzionale.

L’Assessore mi ha rassicurato che, entro la prossima settimana, mi verrà consegnata dall’ufficio competente la mappatura completa delle postazioni in cui sono collocate le trappole per la derattizzazione. È la documentazione che ho richiesto fin dall’inizio e che ritengo indispensabile per garantire trasparenza e consentire un controllo puntuale sull’attività svolta“.

Una protesta fatta per avere chiarezza

Il consigliere ha precisato che la protesta non era rivolta ad operatori o a qualcuno in particolare, ma al settore competente, per avere chiarezza sulle modalità di esecuzione del servizio e sulla documentazione relativa agli interventi effettuati e al relativo monitoraggio.

Le numerose segnalazioni dei cittadini hanno fatto da catalizzatore per avere chiarezza sulla tutela della salute pubblica, degli animali e dell’interesse della collettività.

Melfi, però precisa che si tratta solo di una sospensione e continuerà a seguire con la massima attenzione gli sviluppi della vicenda. E se gli impegni assunti non saranno rispettati o la documentazione prodotta dagli uffici risultasse incompleta riprenderà ogni iniziativa politica e istituzionale.

“Ringrazio i tanti cittadini che mi hanno sostenuto e che in questi giorni hanno continuato a inviarmi segnalazioni. Il loro supporto dimostra quanto il tema della derattizzazione e della trasparenza amministrativa sia sentito dalla città“.