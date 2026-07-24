Vasto incendio tra Priolo e Floridia – Video

Un vasto incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio a ridosso dei monti Climiti. I soccorritori hanno dovuto bloccare la strada provinciale per evitare il rischio di coinvolgere veicoli lungo il tragitto.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Siracusa, del distaccamento di Priolo, i volontari della Protezione civile. Il vasto fronte dell’incendio di sterpaglie e macchia mediterranea sta impegnando i soccorritori lungo la strada che collega Priolo a Floridia, con punte massime all’altezza dello svincolo autostradale e dell’incrocio con Solarino, dove i mezzi hanno bloccato il transito dei veicoli per consentire un più agevole svolgimento delle operazioni di spegnimento.