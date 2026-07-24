Domani in cattedrale l’ultimo saluto a Matteo Di Franca

L’ultimo saluto a Matteo Di Franca. Siracusa si stringe oggi attorno alla famiglia del presidente della Consulta giovanile comunale, morto a soli 23 anni nel tragico incidente in mare di domenica scorsa.

I funerali saranno celebrati alle 17 nella cattedrale di piazza Duomo, a Ortigia, dove è attesa una grande partecipazione di cittadini, amici e rappresentanti delle istituzioni. Dalle 9 alle 14 di domani sarà aperta la camera ardente all’Urban Center di via Nino Bixio, per quanti vorranno rendere omaggio al giovane, impegnato anche nell’associazione Giosef – Giovani Senza Frontiere.

Proseguono intanto le indagini della Procura di Siracusa. Ieri il medico legale Giuseppe Ragazzi ha eseguito l’autopsia, i cui risultati contribuiranno a chiarire le cause del decesso. Sul corpo del giovane sarebbero stati riscontrati segni compatibili con l’impatto con l’elica di un motore fuoribordo, elemento al centro degli accertamenti condotti da carabinieri e Capitaneria di porto.