Pompieropoli 2026: un giorno di gioco e formazione all’Arenella

Piccoli aspiranti pompieri crescono a Pompieropoli 2026. L’iniziativa organizzata dall’Associazione Pro Arenella, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, che il 24 luglio ha trasformato il piazzale della Chiesa dell’Arenella in un villaggio dove essere per un giorno tra gli eroi che spendono incendi, salvano vite in pericolo e intervengono per la sicurezza.

L’iniziativa ha registrato una grande partecipazione di famiglie, residenti e visitatori tra divertimento, solidarietà e cultura della sicurezza.

Grande partecipazione tra gioco e divertimento

I bambini con entusiasmo hanno affrontato il percorso di Pompieropoli fatto di prove e sfide simili al quelle dei Vigili del Fuoco, ma a misura di bambino. Un’occasione per imparare i primi gesti e i valori che contraddistinguono un vigile del fuoco: coraggio, responsabilità, spirito di squadra e aiuto verso il prossimo.

Al termine del percorso ogni partecipante ha ricevuto il prestigioso Attestato di Pompieropoli, a ricordo di una giornata memorabile non solo di gioco ma sensibilizzazione.

“L’Associazione Pro Arenella desidera esprimere il più sentito ringraziamento all’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, ai volontari, a tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione dell’iniziativa e alle numerosissime famiglie che, con la loro presenza, hanno decretato il successo di questa edizione.

Manifestazioni come questa dimostrano quanto sia importante creare occasioni di aggregazione, educazione e crescita per il territorio, coinvolgendo i più piccoli attraverso esperienze che uniscono divertimento e formazione. Vedere gli occhi pieni di emozione dei bambini, il loro entusiasmo e i loro sorrisi è stato il premio più grande per tutti gli organizzatori.

Arrivederci alla prossima edizione di Pompieropoli con l’obiettivo di coinvolgere ancora più bambini e continuare a diffondere i valori della sicurezza, del volontariato e della cittadinanza attiva“.