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Altavilla Monferrato, esplosione in cascina: un ferito

Probabile fuga di gas all'origine del crollo parziale. Intervento dei vigili del fuoco con unità cinofile e specialisti USAR. Esclusa la presenza di altre persone coinvolte.
Redazione0 Comments1 Min Read

Intervento dei vigili del fuoco dalle ore 12:00 di oggi ad Altavilla Monferrato (AL), dove un’esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha provocato il crollo parziale di una cascina.

Una persona è stata soccorsa e affidata alle cure del personale sanitario. Sul posto hanno operato squadre dei vigili del fuoco con il supporto di unità cinofile e specialisti USAR (Urban Search and Rescue), impegnati nelle ricerche tra le macerie e nelle verifiche di sicurezza della struttura.

Al termine delle operazioni è stata esclusa la presenza di ulteriori persone coinvolte nel crollo.

By Redazione

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