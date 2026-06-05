Strade provinciali, manutenzione in corso su tutta la provincia di Siracusa

Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale provinciale programmati dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Le attività interessano contemporaneamente la zona nord, la zona centro e la zona sud della provincia e confermano l’attenzione dell’Ente verso una delle infrastrutture più importanti per la mobilità del territorio.

Zona nord: SP 95 Priolo-Lentini, nuove barriere e bitumazione

Nella zona nord, lungo la S.P. 95 Priolo–Lentini con diramazione, sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato la pulizia delle banchine laterali, la scarifica del piano viabile, la risagomatura della carreggiata, la bitumazione e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale per circa 1,7 chilometri della diramazione in direzione Carlentini e Lentini.

L’intervento sarà completato con il posizionamento di nuove barriere di protezione bordo ponte per circa 270 metri e di ulteriori barriere di sicurezza per altri 180 metri.

Zona centro: SP 36 Solarino-Diddino, 2 km di asfalto nuovo

Nella zona centro, sulla S.P. 36 Solarino–Diddino, sono in corso lavori di manutenzione straordinaria che prevedono la pulizia dei cigli stradali, la scarifica e la successiva bitumazione di circa 2 chilometri di strada a partire da Piazza Plebiscito, in direzione di via Magenta, nel territorio comunale di Solarino.

A conclusione delle opere verrà installata la nuova segnaletica orizzontale e verticale lungo l’intero tratto interessato dai lavori, migliorando sicurezza, visibilità e qualità della percorrenza.

Zona sud: SP 85 Marzamemi-Chiaramida, intervento strategico per l’estate

Nella zona sud, lungo la S.P. 85 Marzamemi–Chiaramida, si sta procedendo con la pulizia dei cigli stradali per circa 2,3 chilometri, a partire dall’intersezione con la S.P. 19 Noto–Pachino in direzione Marzamemi. Successivamente si procederà con la scarifica del manto stradale, la bitumazione e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale lungo tutto il tratto interessato.

Un intervento particolarmente importante in vista della stagione estiva, poiché consentirà di aumentare i livelli di sicurezza per i numerosi utenti che percorrono quotidianamente l’asse che collega Contrada Spinazza, Marzamemi e Portopalo di Capo Passero.

Giansiracusa: “Sicurezza stradale è priorità assoluta”

“La sicurezza della rete viaria provinciale resta una priorità. Continuiamo a intervenire in modo concreto su più aree del territorio per migliorare la percorribilità delle nostre strade e garantire maggiori condizioni di sicurezza a cittadini, lavoratori e visitatori”, ha dichiarato il Presidente Michelangelo Giansiracusa.

Il Presidente ha ringraziato il dirigente del settore Viabilità, dott. Giovanni Grimaldi, e tutto il personale del settore per l’attività svolta e l’impegno profuso nell’attuazione degli interventi sulla rete viaria provinciale.