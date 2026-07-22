Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Cronaca

Palazzolo Acreide, Auteri: “Serve una risposta straordinaria dello Stato”

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

Dopo il violento assalto alla gioielleria Raciti di Palazzolo Acreide, il deputato regionale Carlo Auteri chiede un intervento immediato per rafforzare la sicurezza nel territorio.

Secondo Auteri, non si tratta più di episodi isolati ma di una vera escalation criminale, alla luce dei recenti fatti avvenuti tra Palazzolo e Sortino. Il parlamentare parla di un commando organizzato che ha agito con mezzi pesanti, bloccando le vie di accesso e seminando paura tra cittadini e commercianti.

Auteri ha espresso solidarietà alla famiglia Raciti e agli operatori economici della zona, sottolineando che «lo Stato non può arretrare» e che chi investe e lavora nei piccoli centri deve sentirsi tutelato.

Il deputato regionale chiede infine un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine, maggiori servizi di prevenzione e un piano specifico per i comuni montani della provincia, affinché Palazzolo Acreide e Sortino non diventino bersaglio della criminalità organizzata.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts