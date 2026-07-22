Palazzolo Acreide, Auteri: “Serve una risposta straordinaria dello Stato”

Dopo il violento assalto alla gioielleria Raciti di Palazzolo Acreide, il deputato regionale Carlo Auteri chiede un intervento immediato per rafforzare la sicurezza nel territorio.

Secondo Auteri, non si tratta più di episodi isolati ma di una vera escalation criminale, alla luce dei recenti fatti avvenuti tra Palazzolo e Sortino. Il parlamentare parla di un commando organizzato che ha agito con mezzi pesanti, bloccando le vie di accesso e seminando paura tra cittadini e commercianti.

Auteri ha espresso solidarietà alla famiglia Raciti e agli operatori economici della zona, sottolineando che «lo Stato non può arretrare» e che chi investe e lavora nei piccoli centri deve sentirsi tutelato.

Il deputato regionale chiede infine un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine, maggiori servizi di prevenzione e un piano specifico per i comuni montani della provincia, affinché Palazzolo Acreide e Sortino non diventino bersaglio della criminalità organizzata.