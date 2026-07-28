Ragusa: venerdì 31 luglio sciopero dei medici di famiglia

Venerdì 31 luglio arriva lo sciopero dei medici di famiglia in provincia di Ragusa. I medici saranno insieme davanti alla sede dell’Asp in Piazza Igea per un sit in.
Secondo quanto evidenziato da un incontro del 22 luglio Fing, FMT e Snavi i motivi dello sciopero sarebbero da ricondurre a:
- carichi di lavoro crescenti
- difficoltà organizzative
- persistente mancanza di coinvolgimento nelle scelte strategiche che riguardano l’assistenza primaria.
Condizioni che, secondo i rappresentanti di categoria, rischiano di compromettere la qualità dei servizi offerti ai cittadini e la stessa sostenibilità del sistema della medicina territoriale.
In caso di necessità durante lo sciopero, anche se lo studio medico rimarrà chiuso sarà possibile reperire il proprio medico al telefono per urgenze, oppure recarsi alla guardia medica o al pronto soccorso.