IACP Siracusa, Auteri: “Avviso per direttore con 5 giorni di scadenza, è per amici”

Dura presa di posizione di Carlo Auteri, contro le modalità di pubblicazione dell’avviso per la ricerca del nuovo direttore dell’IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) di Siracusa. In un video pubblicato su Facebook, Auteri ha denunciato quello che definisce un “metodo poco trasparente” e “fatto apposta per amici”.

Avviso con 5 giorni di scadenza

«Oggi alle 13.38 esce un avviso dall’IACP di Siracusa — ha dichiarato Auteri — per la ricerca di un professionista che possa ricoprire il ruolo di direttore, dopo che il dottor Cannella è andato in pensione a luglio. Un avviso che ha 7 mila punti di poca trasparenza, un avviso che fa raccapricciare per il criterio e il metodo con cui è stato pubblicato».

Il bando, rivolto a ingegneri e altri professionisti titolati, è stato pubblicato mercoledì 29 luglio con una scadenza di soli 5 giorni. «Una cosa raccapricciante, fatta apposta in piena estate, quindi in scadenza ristretta, una cosa fatta per amici», ha aggiunto il consigliere.

Un componente del CdA si dissocia

Auteri ha ringraziato pubblicamente Andrea San Gregorio, componente del consiglio di amministrazione dell’IACP, che in un verbale ha voluto sottolineare il proprio dissenso rispetto a questo modus operandi.

Contraddizione con il concorso pubblico

Il consigliere ha evidenziato una contraddizione: «Un avviso che è in totale contrapposizione con un concorso pubblico che si è consumato nelle scorse settimane, dove ci sono dei professionisti che hanno vinto il concorso e che prenderanno servizio dal primo settembre. Non riesco a capire quale sia l’importanza di andare a fare questo avviso in cinque giorni, quindi ristretto solo per amici per poter dare la carica di direttore dell’IACP».

La proposta alternativa

Secondo Auteri, la procedura corretta sarebbe stata diversa: «La cosa più corretta era fare un avviso con almeno 15 giorni di tempo, permettere a una commissione di esaminare i vari curriculum, come previsto dagli articoli 11 e 22 del regolamento dell’IACP. Oppure andare all’interno dell’ente alla ricerca di professionisti vincitori di concorso, affiancarli all’ex direttore dottor Cannella per un percorso di condivisione della storia e dei meccanismi burocratici e amministrativi dell’ente, con i sei mesi di affiancamento previsti dalla legge, e poi affidare la direzione a chi è più titolato tra i vincitori di concorso».

Annunciata interrogazione parlamentare

Auteri ha annunciato che presenterà un’interrogazione parlamentare: «Questo avviso, assieme ad altre documentazioni e informazioni che sto raccogliendo, sarà inviato agli organi competenti. È ora di dire basta con questo meccanismo maldestro. È ora di dire basta a un personaggio che si batte la mano al petto e parla di legalità e correttezza, e poi opera in maniera sporca, senza rispetto dei cittadini e della corretta informazione».

Il consigliere ha concluso con un riferimento polemico a «quel signore venuto dal sud della provincia che opera sempre alla stessa maniera, posizionando il direttore amico per attivare tutti i meccanismi per la campagna elettorale».