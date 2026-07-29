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Cronaca

In fiamme un appartamento alla borgata santa Lucia

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Una densa colonna di fumo ha richiamato l’attenzione dei residenti della Borgata nel pomeriggio di oggi, quando un incendio è scoppiato all’interno di un appartamento in via Giuseppe Privitera.

L’allarme è scattato intorno alle 16. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa, con un’autopompa serbatoio (APS), un’autobotte pompa (ABP) e un’autoscala, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno provveduto a delimitare la zona e a supportare le operazioni di soccorso.

Secondo le informazioni disponibili, non si registrano persone coinvolte o ferite. Al momento dell’ultimo aggiornamento, l’intervento dei vigili del fuoco risultava ancora in corso per completare lo spegnimento delle fiamme e accertare le cause che hanno originato il rogo.

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