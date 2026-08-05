Cassaro, venerdì l’omaggio a Renato Zero con la band Punto Zero

La magia e le emozioni delle canzoni di Renato Zero arriveranno a Cassaro con il concerto della band siciliana Punto Zero, protagonista di una serata dedicata al celebre artista romano. L’evento, inserito nel cartellone della programmazione estiva del Comune di Cassaro, promette uno spettacolo ricco di musica, scenografia ed emozioni.Nato dalla passione per il “Sorcino”, il progetto Punto Zero non si propone come una semplice imitazione, ma come un vero e proprio viaggio nella poetica e nell’universo artistico di Renato Zero. L’obiettivo è quello di raccontare l’uomo e il suo straordinario percorso musicale, che ha saputo emozionare generazioni di fan con testi intensi, una forte personalità e un’inconfondibile sensibilità artistica.L’idea del tributo è di Carmelo Danzè, cantante e frontman della band, che interpreta il repertorio di Renato Zero trasformando il concerto in un vero e proprio musical. Sul palco sarà affiancato da musicisti di consolidata esperienza: Filippo Di Clemente al basso, Francesco Ricca alla batteria, Adriano Guarneri alla chitarra ed Enzo Sacco al pianoforte.Ogni dettaglio dello spettacolo è stato curato con grande attenzione: dalle esecuzioni musicali ai circa quindici cambi d’abito del protagonista, frutto di anni di studio e preparazione. Ad arricchire la performance contribuiranno inoltre proiezioni video, effetti laser e scenografie pensate per coinvolgere il pubblico in un percorso tra i più grandi successi del cantautore.«Mettetevi il casco, salite a bordo e lasciatevi trasportare dalla zerofollia», è l’invito lanciato da Carmelo Danzè agli spettatori, chiamati a vivere una serata all’insegna della musica e delle emozioni.Lo spettacolo è stato organizzato dal Comune di Cassaro, con un ringraziamento particolare rivolto al manager Carmelo Musumeci, che ha proposto la band per l’appuntamento estivo.