Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Italia, Sicilia, Sicurezza, Trapani

Sicilia antincendio, volontari del Friuli Venezia Giulia operativi nell’Isola

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescereSicilia antincendio volontari Friuli

Il contrasto ai roghi chiama dal Sud e a rispondere arrivano le squadre di volontari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia.

Cinque squadre per un’attività avviata da alcuni giorni in Sicilia nell’ambito del progetto di gemellaggio Aib (Antincendio boschivo) tra le due regioni che prevede 32 persone suddivise in due turni nei due presidi strategici di Acquedolci (Messina) e Calatafimi Segesta (Trapani).

Proprio a Calatafimi Segesta si è svolto il momento istituzionale con il dirigente generale del dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana, Salvo Cocina che ha accolto il direttore della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Amedeo Aristei, in visita nell’Isola e insieme sono stati ricevuti dal presidente della Regione, Renato Schifani, a Palazzo d’Orléans.

Oggi è previsto un sopralluogo congiunto dei vertici della Protezione civile nei due campi operativi con un briefing sulle attività in corso e sul coordinamento degli interventi sul territorio per due settimane con i volontari friulani e le squadre siciliane.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts