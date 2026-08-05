Sicilia antincendio, volontari del Friuli Venezia Giulia operativi nell’Isola

Il contrasto ai roghi chiama dal Sud e a rispondere arrivano le squadre di volontari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia.

Cinque squadre per un’attività avviata da alcuni giorni in Sicilia nell’ambito del progetto di gemellaggio Aib (Antincendio boschivo) tra le due regioni che prevede 32 persone suddivise in due turni nei due presidi strategici di Acquedolci (Messina) e Calatafimi Segesta (Trapani).

Proprio a Calatafimi Segesta si è svolto il momento istituzionale con il dirigente generale del dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana, Salvo Cocina che ha accolto il direttore della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Amedeo Aristei, in visita nell’Isola e insieme sono stati ricevuti dal presidente della Regione, Renato Schifani, a Palazzo d’Orléans.

Oggi è previsto un sopralluogo congiunto dei vertici della Protezione civile nei due campi operativi con un briefing sulle attività in corso e sul coordinamento degli interventi sul territorio per due settimane con i volontari friulani e le squadre siciliane.