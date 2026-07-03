Il Teatro dei Pupi di Siracusa conquista Roma

Passione, amore e gelosia dell’Opera di immortale di Puccini arrivano nella città eterna, e a renderla immortala è il Patrimonio immateriale Unesco: i pupi siciliani. Simbolo di storia e creatività, in questo caso siracusana di Mauceri, i pupi faranno da tramite – per la prima volta in assoluto – della Tosca di Giacomo Puccini, con uno spettacolo all’Acquario Romano di piazza Manfredo Fanti.

Sostenuto dal ministero della Cultura e dalla Siae nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, dall’assessorato alla Cultura di Roma Capitale e con la sponsorship di Esri Italia, l’incontro è un evento inedito tra opera lirica e teatro di figura, dove il Pupo diventa più che mai scrigno della voce umana.

Come nasce l’evento

L’iniziativa destinata a istituzioni, corpi diplomatici e personalità della cultura nazionale e internazionale, nasce dalla collaborazione fra il Teatro Vaccaro Mauceri di Siracusa, compagnia dalla tradizione plurisecolare, e Accademia Costume & Moda, riferimento europeo per la formazione nelle arti del costume e della moda.

Lo spettacolo animato da oltre 60 professionisti tra artisti lirici, pupari, orchestrali, costumisti e maestranze sarà preceduto da 3 al 5 luglio dalla mostra “Trame di Eroi”, ospitata alla Sala Santa Rita di Roma e che introduce la presenza romana del Teatro Vaccaro Mauceri.

L’esposizione è a ingresso libero e visitabile dalle 10.00 alle 12.30 e mostrerà i Pupi e la meticolosità degli abiti realizzati dal Maestro Puparo Alfredo Mauceri, custode di un’arte che continua a trasformare la materia in un soffio di vita sulle tavole del teatro.

Una versione della Tosca curata nei dettagli con note dal vivo

La Tosca proposta all’Acquario Romano durerà circa un’ora e trenta minuti con focus sulle scene più intense del dramma pucciniano: dall’incontro tra Floria Tosca e Mario Cavaradossi nella Basilica di Sant’Andrea della Valle, alla tensione del secondo atto a Palazzo Farnese con il barone Scarpia, fino all’epilogo sui bastioni di Castel Sant’Angelo, dove risuona la struggente E lucevan le stelle.

Ad accompagnare lo spettacolo dal vivo sarà l’Orchestra Cilea, diretta dal Maestro Attardi. Gli abiti di scena, invece, sono firmati dagli studenti al secondo anno del Diploma Accademico di Primo Livello in Costume e Moda di Accademia Costume & Moda, coordinati dal Maestro Andrea Viotti, Direttore del Dipartimento Costumi. Tutte creazioni ideate per esaltare la gestualità dei Pupi e il loro movimento, in una sintesi originale tra sartoria e artigianato teatrale.