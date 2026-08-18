Colleferro, donna uccisa a coltellate in casa: il marito fermato dalla polizia



Una donna di 50 anni, di origini polacche, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, in provincia di Roma. La procura di Velletri procede per femminicidio.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando la figlia è rientrata in casa e ha contattato il 112. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta davanti al figlio più piccolo, uno dei cinque figli della coppia. Il marito, un 69enne di origini tunisine, è stato fermato dalla polizia a pochi metri dall’abitazione. L’uomo, che non avrebbe opposto resistenza, si trova ora in commissariato.

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