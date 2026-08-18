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Cronaca, Italia, Lazio

Colleferro, donna uccisa a coltellate in casa: il marito fermato dalla polizia

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Una donna di 50 anni, di origini polacche, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, in provincia di Roma. La procura di Velletri procede per femminicidio.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando la figlia è rientrata in casa e ha contattato il 112. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta davanti al figlio più piccolo, uno dei cinque figli della coppia. Il marito, un 69enne di origini tunisine, è stato fermato dalla polizia a pochi metri dall’abitazione. L’uomo, che non avrebbe opposto resistenza, si trova ora in commissariato.

Tag femminicidio, Colleferro, Roma, cronaca, procura di Velletri, omicidio in casa, violenza domestica, polizia, marito fermato, 112

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