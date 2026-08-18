Ultraleggero scomparso nel Tirreno cosentino, ricerche ancora senza esito

Sono andate avanti per tutta la giornata, senza esito, le ricerche dell’ultraleggero scomparso domenica mattina nell’alto Tirreno cosentino, con a bordo gli avvocati Carlo Arnulfo, 64 anni, romano, e Angela Buccico, 55 anni, di Matera.

Per tutto il giorno l’ampia area nel territorio comunale di Fuscaldo è stata sorvolata dall’elicottero e dai droni dei Vigili del fuoco, oltre che dall’elicottero dell’Aeronautica Militare. A terra, l’impervio territorio, caratterizzato da folti boschi, è stato battuto da vigili del fuoco, carabinieri, poliziotti, finanzieri, volontari della Protezione civile regionale e operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria.

Sul mare, invece, le motovedette della Guardia costiera hanno pattugliato le acque antistanti il litorale. Gli sforzi dei soccorritori, tuttavia, non hanno finora portato ad alcun ritrovamento: dell’ultraleggero non è stata trovata traccia.

Le ricerche proseguiranno anche durante la notte con le squadre impegnate a terra.

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