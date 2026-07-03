Questa mattina poco prima delle 7.30 si è verificato un incidente stradale senza feriti sulla SS114 dopo lo svincolo di Siracusa Sud, direzione Catania.

Nell’impatto sarebbero stati coinvolti un autocarro/cisterna e un furgone ditta manutenzione stradale. Nonostante l’incidente, la circolazione non ha avuto compromissioni, se non la deviazione del traffico sulla corsia di sorpasso.

Sul posto si è recata la pattuglia Distaccamento Lentini, Anas e i Vigili del fuoco.

Due incidenti questa volta con feriti

Se il primo incidente di stamattina si è verificato lasciando gli autisti illesi, in giornata se ne sono verificati altri due con feriti:

SS 114 dopo lo svincolo di Melilli direzione Siracusa

A18 SR-GELA direzione Gela , nel tratto Canicattini – Cassibile con pioggia in atto al momento del sinistro.

Si raccomanda di procedere con prudenza vista anche la formazione di rallentamenti.