Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Attualità, In Attualità

Incidente stradale senza feriti sulla SS114 dopo Siracusa Sud e altri due con ferit

0 Comments1 Min Read

Questa mattina poco prima delle 7.30 si è verificato un incidente stradale senza feriti sulla SS114 dopo lo svincolo di Siracusa Sud, direzione Catania.

Nell’impatto sarebbero stati coinvolti un autocarro/cisterna e un furgone ditta manutenzione stradale. Nonostante l’incidente, la circolazione non ha avuto compromissioni, se non la deviazione del traffico sulla corsia di sorpasso.

Sul posto si è recata la pattuglia Distaccamento Lentini, Anas e i Vigili del fuoco.

Due incidenti questa volta con feriti

Se il primo incidente di stamattina si è verificato lasciando gli autisti illesi, in giornata se ne sono verificati altri due con feriti:

  • SS 114 dopo lo svincolo di Melilli direzione Siracusa
  • A18 SR-GELA direzione Gela , nel tratto Canicattini – Cassibile con pioggia in atto al momento del sinistro.

Si raccomanda di procedere con prudenza vista anche la formazione di rallentamenti.

Segui Web Live TV su Google News

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts