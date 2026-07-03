Piano Casa, Scorpo (Iacp): Nuova stagione per il diritto all’abitare

Alessia Scorpo, presidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa, annuncia un momento importante per le politiche dell’abitare nel Paese, dopo l’approvazione della legge che garantisce interventi per contrastare l’emergenza abitativa. “Dopo anni – dice Scorpo – in cui il tema della casa è stato spesso affrontato come un’emergenza, oggi si apre una fase nuova, fondata sulla programmazione, sulla riqualificazione del patrimonio pubblico e sulla rigenerazione dei quartieri”

Una riforma che per lo IACP di Siracusa rappresenta un’opportunità di accelerare il percorso avviato, rivolgendosi verso nuove risorse e dare vita a interventi per migliorare la qualità della vita delle famiglie.

L’impegno di IACP

L’Ente è impegnato su diversi fronti:

La partecipazione ai bandi strategici;

Gli interventi di efficientamento energetico previsti dalla Misura M7;

I progetti di riqualificazione degli spazi comuni e delle aree di aggregazione, per rimarcare la qualità dell’abitare come risorsa dell’intera comunità.

“Per troppo tempo abbiamo parlato di emergenza abitativa. Oggi dobbiamo iniziare a parlare di programmazione. Il Piano Casa ci offre finalmente gli strumenti per passare dalle parole ai progetti, dai progetti ai cantieri e dai cantieri a una migliore qualità della vita per migliaia di famiglie.

Una sfida per l’Ente che è pronto a raccogliere “con responsabilità, competenza e una visione chiara: restituire dignità non solo agli alloggi, ma ai quartieri e alle persone che li vivono. L’obiettivo è trasformare le opportunità offerte dal Piano Casa in interventi concreti, attraverso una stretta collaborazione tra Governo, Regione, Comuni e Iacp affinché il diritto all’abitare diventi sempre più una realtà e non soltanto un principio”.