Ortigia, guasto alla rete elettrica: generatori e disagi per i residenti

Non c’è pace per Ortigia, che dopo i problemi idrici vede arrivare quelli elettrici. Dal 13 agosto, infatti, una vasta parte dell’isola, lungo via Vittorio Veneto e le aree limitrofe, viene alimentata da due generatori d’emergenza per un grave guasto alla rete elettrica.

In questo momento, Enel sta effettuando un intervento straordinario che prevede la sostituzione dei cavi sotterranei lungo via Vittorio Veneto e sul lungomare dei Tolomei. Lavori che potrebbero proseguire ancora per alcuni giorni.

I generatori, in funzione giornalmente sono anche molto rumorosi sostiene Comitato Ortigia Resistente e stanno causando disagi a residenti e strutture ricettive. Alcuni cittadini hanno anche segnalato guasti ad elettrodomestici in concomitanza con le ripetute interruzioni e i tentativi di ripristino della corrente.

“Un guasto può accadere – dice il portavoce Davide Biondini -. Quello che non può più essere liquidato come una semplice coincidenza è il quadro complessivo di una città le cui infrastrutture mostrano una fragilità sempre più evidente. Strade ridotte a un colabrodo. Una rete idrica che quest’estate ha mostrato tutti i suoi limiti. Adesso, la rete di distribuzione elettrica, già caratterizzata da frequenti blackout, che cede in una parte del centro storico, nei giorni di Ferragosto, e che per fornire energia elettrica alle abitazioni e alle strutture commerciali deve essere, per giorni, alimentata da generatori d’emergenza“.

Disagi che evidenziano ancora una volta quanto i cittadini abbiano necessità e diritto di vivere una città che sia funzionale e con servizi funzionanti di prima necessità.