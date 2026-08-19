INDA, 3 sovrintendenti via in 4 anni: il Pd porta la crisi in Consiglio comunale

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Vento di burrasca dopo le dimissioni di due giorni fa del sovrintendente della Fondazione Inda Daniele Pitteri. E a denunciare una sistuazione ingestibile con 3 sovrintendenti via in 4 anni dall’Inda sono i consiglieri comunali del gruppo del Partito Democratico, Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco.

I consiglieri hanno comunicato di avere depositato nella mattina del 19 agosto una richiesta di convocazione del

Consiglio comunale di Siracusa affinché il Sindaco, come primo cittadino, assessore ad interim alla cultura e presidente dell’INDA, si esprima in merito alle dimissioni del sovrintendente Danieli Pitteri e alla crisi della governance dell’Istituto.



Cosa prevede la richiesta del PD Siracusa

Nella richiesta sull’Istituto Nazionale del Dramma Antico i consiglieri Milazzo, Zappulla e Greco mettono in luce in 10 punti i paradossi degli incarichi di sovrintendenti che si sono succeduti, tempi, cooperazioni all’interno dell’organizzazione: