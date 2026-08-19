Ospedale Umberto I, l’ASP risponde alle criticità: “Tempi d’attesa ancora da ridurre”

Arriva un riscontro da parte dell’Asp Siracusa in merito alle criticità che da giorni interessano l’Ospedale Umberto I, dopo che il consigliere Paolo Cavallaro ha indicato le problematiche esistenti. Aspetti segnalati da cittadini che avevano usufruito dei servizi ospedalieri.

“Ringrazio – dice Paolo Cavallaro – il Commissario Straordinario, il Direttore Sanitario e l’Azienda per la risposta e, soprattutto, per lo spirito collaborativo con il quale sono state affrontate le questioni poste. La mia segnalazione nasceva proprio con questo intento: raccogliere le istanze dei cittadini, sottoporle a chi ha la responsabilità della gestione sanitaria e contribuire, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, al miglioramento dei servizi“.

Tempi di attesa al pronto soccorso da ridurre

Per quanto riguarda il pronto soccorso, l’ASP ha comunicato che da inizio anno nell’85,74% dei casi il tempo intercorrente dalla presa in carico al triage alla conclusione della prestazione è stato inferiore a 8 ore e solo lo 0,22% dei pazienti ha registrato una permanenza pre-ricovero superiore alle 44 ore.

“Resta tuttavia – dice Cavallaro – quel 14,26% di pazienti la cui permanenza supera le otto ore: una percentuale che non può essere trascurata, perché dietro i numeri ci sono persone che si sono rivolte al Pronto Soccorso per un problema di salute e per le quali un’attesa così prolungata può rappresentare un disagio particolarmente gravoso. Anche su questo ritengo sia utile continuare a lavorare per comprendere le cause delle attese più lunghe e ridurle ulteriormente”.

Il servizio endoscopia digestiva ed esiti istologici: al lavoro sulle attese

Sul Servizio di Endoscopia Digestiva, l’ASP precisa che le prime disponibilità per le classi B, D e P sono previste tra l’inizio e la fine del 2027 e le prenotazioni ordinarie programmate fino al 2028 riguardano i percorsi di sorveglianza e follow-up clinico-strumentale. Per la sala d’attesa dell’Endoscopia Digestiva, il Direttore Medico del Presidio ha avviato con la UOC Tecnico le valutazioni per programmare interventi migliorativi riguardanti l’installazione e il potenziamento dei sistemi di climatizzazione, l’accessibilità e la vivibilità degli spazi e lo spostamento delle porte per garantire maggiore comfort e decoro.

Per le prime diagnosi e per i casi urgenti viene, invece, attivato il previsto Percorso di Tutela, nel rispetto delle classi di priorità. L’Azienda ha fornito anche chiarimenti sulla consegna degli esiti istologici: i referti di anatomia patologica vengono trasmessi telematicamente, attraverso il sistema WebSAP, direttamente al reparto o al medico richiedente.

Secondo Cavallaro in questo caso si potrebbe valutare, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e con modalità che garantiscano la corretta identificazione dell’interessato, di rendere disponibile il referto telematicamente anche direttamente al paziente. Per evitare spostamenti non necessari, soprattutto a chi risiede nei comuni della provincia.

L’organizzazione all’interno dell’Ospedale

Per quanto riguarda l’organizzazione all’interno dell’Ospedale, ciascuno è chiamato a fare la sua parte nell’ambito delle proprie competenze per offrire servizi efficienti e capaci di conciliare le esigenze del personale medico, infermieristico e socio-sanitario, spesso “sottoposto a carichi di lavoro particolarmente gravosi, con quelle dei cittadini, che hanno diritto a prestazioni tempestive, efficienti e rispettose della loro dignità“.

“In questo percorso – prosegue Cavallaro – potrà finalmente dare il proprio contributo anche la Commissione speciale sull’Ospedale, già approvata dal Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio comunale ha infatti convocato per il 24 agosto la riunione per l’elezione del Presidente e del Vicepresidente, adempimento che consentirà alla Commissione di diventare concretamente operativa”.

Il riscontro dell’ASP dimostra per Cavallaro come far presente sui problemi, verificarli e lavorare insieme per individuare le soluzioni è possibile.



