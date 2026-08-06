L’iniziativa “Un mare di solidarietà” nella spiaggia Abil beach di Priolo Gargallo è partita con grande soddisfazione ieri con un gruppo di solarinesi arrivati con un bus attrezzato nella spiaggia priolese alla presenza del sindaco Tiziano Spada.

Insieme ai volontari della Misericordia di Floridia e alla collaborazione dell’Amministrazione comunale di Priolo Gargallo si è trascorsa una giornata accessibile fatta di bagni, attività e condivisione.

“I nostri concittadini – dice il sindaco Spada – sono stati accolti all’Abil Beach, una struttura realizzata per garantire un’esperienza davvero inclusiva, dotata di attrezzature dedicate e di personale qualificato che ogni giorno lavora con professionalità e sensibilità per rendere il mare accessibile a tutti“.

L’iniziativa “Un mare di solidarietà” ad Abil beach

Il progetto offre servizi di spiaggia libera accessibile e attrezzata per persone con disabilità, caregiver e famiglie, garantendo il diritto alla balneazione in autonomia e sicurezza. Tra le offerte gratuite previste dal progetto ci sono:

Assistenza qualificata con operatori socio-sanitari (OSS) ed educatori specializzati per supportare la balneazione

Sedie da mare Job e Hippocampe, sedie a sdraio/regista comfort, sollevatori e canoe trasparenti per escursioni in acqua

Spogliatoi accessibili e passerelle dedicate.

“Questa iniziativa – conclude Spada – è il risultato della collaborazione tra istituzioni, volontariato e operatori che, mettendo insieme competenze e impegno, dimostrano come l’inclusione non sia uno slogan ma una scelta concreta.

Una città accessibile si costruisce, creando opportunità, abbattendo le barriere e garantendo a tutti il diritto di vivere esperienze che troppo spesso vengono date per scontate”.