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Beni culturali, Italia, Sicilia, Siracusa

Siracusa: rinnovato il Consiglio Archeoclub d’Italia “Enzo Maiorca”

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Seguici e aiutaci a crescereSiracusa rinnovato Consiglio Archeoclub

Il quinquennio 2026/2031 ha un rinnovo, quello del Consiglio direttivo di Archeolclub d’Italia Siracusa “Enzo Maiorca”. I componenti del consiglio del direttivo culturale saranno Paolo Scalora, Marco Mastriani, Carlo Castello, Salvatore Corso e Maria La Pira.

L’associazione ha ringraziato il Presidente uscente, Carlo Castello per il lavoro svolto e si dice pronta a rilanciare attività legate alla tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali in Sicilia, con una particolare attenzione al patrimonio archeologico esistente.

A tal proposito, l’associazione chiede il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche con l’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e la Sovrintenza di Siracusa, la Sovrintendenza del mare della Regione Siciliana, il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale con la sezione di Siracusa, le università, gli enti locali e coloro che concorrono alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

La nuova guida: Paolo Scalora

Nel prossimo quinquennio a guidare Archeoclub sarà l’archeologo Paolo Scalora. Ricercatore indipendente, autore di molte pubblicazioni scientiofiche e divulgative sul patrimonio culturale e archeologico.

Tra le sue collaborazioni, quella con il bimestrale dell’Ente Fauna Siciliana, oltre a studiare da diversi anni il territorio siracusano nei suoi varie sfaccettature culturali.

È anche autore di diversi articoli scientifici con la prestigiosa rivista italiana di Onomastica nazionale.

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