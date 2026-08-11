Siracusa: sospensione della licenza per un esercizio alla Borgata per motivi di ordine pubblico

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Un’attività commerciale, tenuta sotto controllo da molto tempo da parte degli agenti della Polizia di Stato in servizio all’Amministrativa della Questura di Siracusa, chiusa momentaneamente in zona Bogata.

In particolare via Isonzo, l’attività è stata spesso al centro di esposti dei residenti che hanno denunciato un’insostenibile situazione di disturbo della quiete pubblica provocato da avventori del locale che, ponendo in atto atteggiamenti molesti, bivaccano fino a tarda sera deturpando, imbrattando, arrecando disturbo ai passanti e, talvolta, animando violente risse per lo stato di abituale ubriachezza.



Il Questore di Siracusa, dunque, avendo constatato che l’esercizio commerciale rappresenta grave nocumento per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto la momentanea chiusura per 15 giorni con sospensione della licenza al proprietario dell’attività.