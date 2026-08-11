Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Infrastrutture, Italia, Sicilia, Siracusa

Siracusa, trasporto pubblico e turistico. Gradenico: “percorsi definiti, brevi e in linea”

0 Comments2 Mins Read
Seguici e aiutaci a crescere

Il trasporto pubblico al centro delle richieste e attenzioni da parte dei cittadini e del movimento politico Lealtà e Condivisione, che ha avanzato la richiesta di percorsi definiti, brevi e in linea. Invece di lunghe e tortuose circolari, per risparmiare tempi di percorrenza, km percorsi e costi di esercizio.

Aspetto ignorato dall’amministrazione, secondo il presidente del movimento Carlo Gradenico che “decide di allungare la circolare Santa Lucia unendola alla circolare Ortigia per collegarvi lo Sbarcadero. Praticamente chi da Von Platen volesse raggiungere proprio lo Sbarcadero, oltre a dover passare dal Teatro Greco e dalla Stazione ferroviaria, si vedrà costretto a compiere anche l’intero periplo di Ortigia, prima di arrivare alla destinazione che dista solo 1km in linea d’aria (15 min a piedi)”.

Un metodo di gestione sperimentale che rimarrebbe lo stesso, recidivo, e a distanza di 3 anni continua ancora a cambiare percorsi, orari, ad attivare linee spot e navette temporanee inducendo cittadini e turisti a usare comunque l’auto, oltre al bus per raggiungere la propria meta.

Tratte urbane fondamentali – prosegue Gradenico – come la dorsale 127 Tisia che in 5 minuti e lasciando l’auto a casa potrebbe collegare lungo la stessa linea retta Bosco Minniti, Fiera del Mercoledì, Cenaco, Scuole, Cittadella dello Sport, Parcheggio Platen, Museo Paolo Orsi, Stadio, Piazza Santa Lucia, Sbarcadero, rimane sospesa la mattina nonostante mille ripetute richieste cadute nel vuoto che rinnoviamo oggi, ancora una volta, insieme a tutte le indicazioni fin qui ignorate“.

Da qui, l’importanza sottolineata dal movimento di vedere una linea efficiente e stabile come esigenza pubblica.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts