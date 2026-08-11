Nube sull’Etna: atterraggi sospesi fino alla sera di martedì

Nuovo aggiornamento per l’attività dell’Etna: la nube vulcanica nell’atmosfera non si ferma e all’aeroporto di Catania sono sospesi gli arrivi fino alle ore 19, rimanendo chiuso fino alle 11.00.

La Sac (Società di gestione dell’eroporto di Catania) fa sapere che le partenze di aerei presenti nello scalo sono consentite dalla pista 08. Al Vincenzo Bellini risulta solo decollato un volo delle 6.38, il Wizz Air Malta per Bologna. Mentre 5 voli in arrivo sono stati cancellati e 2 dirottati: il Mistral Air proveniente da Brescia a Palermo e il Volotea decollato da Olbia a Comiso (Ragusa).

L’invito per i passeggeri, come quello dei giorni scorsi, è verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Per quanto riguarda l’attività vulcanica, secondo l’Ingv, si è aperta una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove con forte attività esplosiva ed emissione di cenere.

Voli dirottati all’aeroporto di Comiso

Alcuni voli voli sono stati dirottati a Trapani(ryanair) e Comiso(prettamente wizzair). Comiso da 3 giorni è funzionante, passando da un numero di voli da 5 a 30 voli giornalieri. A disposizione arriva il secondo aereo Aeroitalia basato a Comiso e il raddoppio della tratta Comiso – Linate in regime di continuità territoriale e con biglietti disponibili.

Previsti più bus dall’aeroporto di Catania a Comiso con la linea Giampocaro, mentre restano funzionanti le linee da Agrigento, Gela, Licata e altri centri del versante occidentale con SAL Autolinee, oltre ai collegamenti da Ragusa, Vittoria e Comiso sempre Giamporcaro.