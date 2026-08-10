Fondi per riqualificare due immobili di proprietà comunale

Soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio comunale di Siracusa, per l’approvazione dell’emendamento alla variazione di bilancio che destina 350 mila euro alla manutenzione straordinaria e alla riqualificazione di due importanti immobili comunali, quello di via Vermexio 8 e quello di via Barresi. A esprimerla è Gianni Boscarino, presidente della seconda commissione consiliare, il quale spiega che “l’emendamento nasce da un percorso avviato in seconda Commissione Cultura attraverso due distinti ordini del giorno, presentati dal consigliere Cavallaro (che ha ritirato successivamente il suo emendamento per condividerne questo) e dalla consigliera Carbone. La Commissione – aggiunge Boscarino – attraverso la partecipazione dei suoi componenti, li ha studiati e approfonditi, anche mediante l’audizione dei tecnici comunali e, successivamente li ha fatti propri, trasformandoli in un’iniziativa concreta e condivisa, anziché una singola iniziativa personale”.

Un provvedimento che Gianni Boscarino considera particolarmente significativo “perché non rappresenta soltanto un intervento di carattere manutentivo, ma pone le basi per restituire alla città spazi pubblici più funzionali, moderni e adeguati alle esigenze della comunità”.

Nel dettaglio, l’emendamento prevede 150 mila euro per l’immobile di via Vermexio 8, destinato a diventare sede della Circoscrizione Santa Lucia e ad accogliere la biblioteca multimediale digitale, e 200 mila euro per l’immobile di via Barresi, già destinato a biblioteca con annessa area circostante.

“Si tratta di due interventi sui quali abbiamo lavorato con grande attenzione e senso di responsabilità – continua – nella convinzione che investire sul patrimonio pubblico significhi investire concretamente sul futuro della città e sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini. Voglio rivolgere un ringraziamento sincero a tutti i componenti della II Commissione Cultura, per il lavoro svolto, per il confronto e per l’impegno dimostrato”. Gianni Boscarino sottolinea come “un contributo importante alla realizzazione dell’emendamento sia arrivato dal lavoro condiviso tra lui, in qualità di Presidente della Seconda Commissione, e i consiglieri comunali Cavallaro, Carbone, Buccheri e Romano. Insieme – aggiunge- sono stati portati all’attenzione degli uffici competenti, attraverso un percorso collegiale di confronto e collaborazione, le problematiche emerse e gli obiettivi da raggiungere attraverso la restituzione alla cittadinanza di due importanti presidi cittadini: la sede della Circoscrizione Santa Lucia e la biblioteca di via Barresi. Come Presidente della Commissione – aggiunge Boscarino – mi ritengo profondamente soddisfatto del notevole lavoro portato avanti, che dimostra ancora una volta quanto sia importante valorizzare il ruolo delle Commissioni consiliari quando queste riescono a lavorare nell’interesse esclusivo della città, mettendo al centro i bisogni della comunità e traducendoli in opere concrete.

Ritengo – continua Boscarino – che questo provvedimento possa rappresentare un atto importante per Siracusa, perché consentirà di valorizzare strutture comunali e, soprattutto, di creare luoghi destinati alla cultura, alla partecipazione e ai servizi di prossimità”.

Boscarino infine si congratula con tutto il Consiglio comunale per l’approvazione dell’emendamento. “È un risultato che appartiene all’intero civico consesso e che dimostra come, quando si lavora con responsabilità e con una visione concreta, sia possibile trasformare le esigenze del territorio in atti amministrativi capaci di produrre benefici reali per i cittadini”.