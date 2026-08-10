Siracusa: più luce e sicurezza nelle zone periferiche

Centomila euro per migliorare e potenziare la pubblica illuminazione nel territorio comunale di Siracusa. È questo il contenuto dell’emendamento approvato nell’ambito della variazione al Bilancio di previsione, Proposta 47, 2026/2028, con l’obiettivo di intervenire soprattutto nelle zone periferiche, isolate e maggiormente distanti dal centro urbano.

L’emendamento è stato presentato dal Presidente della 1ª Commissione Consiliare, consigliere comunale Luigi Cavarra, e prevede uno stanziamento complessivo di 100 mila euro per interventi di installazione e riqualificazione dell’illuminazione stradale.

Una misura che assume particolare rilevanza per quelle aree del territorio comunale dove la carenza di illuminazione rappresenta da tempo una criticità per residenti e cittadini. Tra queste anche Traversa Cozzo Villa, zona periferica nella quale la distanza dal centro e la scarsa illuminazione incidono sulla sicurezza e sulla fruibilità delle strade nelle ore serali e notturne.

Con l’approvazione dell’emendamento si passa quindi dalla richiesta alla disponibilità di risorse concrete per realizzare gli interventi. L’obiettivo è migliorare il servizio di pubblica illuminazione, con particolare attenzione alle zone che, per posizione geografica e distanza dal centro abitato, risultano maggiormente penalizzate.

Più illuminazione significa più sicurezza

Un sistema di illuminazione adeguato può contribuire a migliorare le condizioni di sicurezza sia per chi vive quotidianamente nelle aree periferiche sia per chi percorre queste strade durante le ore serali e notturne.

Gli interventi potranno inoltre rendere maggiormente fruibili le strade e gli spazi pubblici, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei residenti e a ridurre le differenze tra le diverse zone della città.

L’approvazione dello stanziamento rappresenta dunque un investimento concreto sulla pubblica illuminazione e sulla sicurezza urbana, con l’attenzione rivolta anche ai quartieri e alle contrade più lontane dal centro.

«Un intervento – dichiara il consigliere comunale Luigi Cavarra – che punta a ridurre le differenze tra le aree maggiormente servite e quelle più periferiche, portando maggiore attenzione e servizi anche dove, fino ad oggi, la distanza dal centro ha spesso significato minori livelli di illuminazione e sicurezza».