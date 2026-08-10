Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Siracusa

Siracusa: più luce e sicurezza nelle zone periferiche

0 Comments2 Mins Read
Seguici e aiutaci a crescere

Centomila euro per migliorare e potenziare la pubblica illuminazione nel territorio comunale di Siracusa. È questo il contenuto dell’emendamento approvato nell’ambito della variazione al Bilancio di previsione, Proposta 47, 2026/2028, con l’obiettivo di intervenire soprattutto nelle zone periferiche, isolate e maggiormente distanti dal centro urbano.

L’emendamento è stato presentato dal Presidente della 1ª Commissione Consiliare, consigliere comunale Luigi Cavarra, e prevede uno stanziamento complessivo di 100 mila euro per interventi di installazione e riqualificazione dell’illuminazione stradale.

Una misura che assume particolare rilevanza per quelle aree del territorio comunale dove la carenza di illuminazione rappresenta da tempo una criticità per residenti e cittadini. Tra queste anche Traversa Cozzo Villa, zona periferica nella quale la distanza dal centro e la scarsa illuminazione incidono sulla sicurezza e sulla fruibilità delle strade nelle ore serali e notturne.

Con l’approvazione dell’emendamento si passa quindi dalla richiesta alla disponibilità di risorse concrete per realizzare gli interventi. L’obiettivo è migliorare il servizio di pubblica illuminazione, con particolare attenzione alle zone che, per posizione geografica e distanza dal centro abitato, risultano maggiormente penalizzate.

Più illuminazione significa più sicurezza

Un sistema di illuminazione adeguato può contribuire a migliorare le condizioni di sicurezza sia per chi vive quotidianamente nelle aree periferiche sia per chi percorre queste strade durante le ore serali e notturne.

Gli interventi potranno inoltre rendere maggiormente fruibili le strade e gli spazi pubblici, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei residenti e a ridurre le differenze tra le diverse zone della città.

L’approvazione dello stanziamento rappresenta dunque un investimento concreto sulla pubblica illuminazione e sulla sicurezza urbana, con l’attenzione rivolta anche ai quartieri e alle contrade più lontane dal centro.

«Un intervento – dichiara il consigliere comunale Luigi Cavarra – che punta a ridurre le differenze tra le aree maggiormente servite e quelle più periferiche, portando maggiore attenzione e servizi anche dove, fino ad oggi, la distanza dal centro ha spesso significato minori livelli di illuminazione e sicurezza».

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts