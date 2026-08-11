Siracusa, approvato l’emendamento di Gabriella Troia: «investiamo sul verde urbano»

Il verde urbano come risorsa da implementare ha ricevuto un investimento sulla qualità urbana e sul futuro della città aretusea.

Il Consiglio comunale di Siracusa ha approvato ieri l’emendamento, presentato dalla consigliera comunale Gabriella Troia esponente di Grande Sicilia, che stanzia 100 mila euro per l’acquisto e la messa a dimora di nuove alberature sul territorio comunale con l’obiettivo di rafforzare il patrimonio arboreo, migliorare il decoro e rendere gli spazi pubblici più vivibili, accoglienti e sostenibili.

«Un intervento – dice Troia – che punta a rendere le aree urbane maggiormente fruibili e accoglienti per cittadini e visitatori. E rappresenta un passo concreto nella direzione della cura e della valorizzazione del nostro territorio. Investire nel verde significa investire nella qualità degli spazi che viviamo ogni giorno e, soprattutto, lasciare alla città un patrimonio che possa essere valorizzato nel tempo».

Un intervento, dunque, che dà valore al verde cittadino per una città più vivibile e accogliente.

Cosa si intende per verde urbano?

Quando parliamo di verde urbano ci si riferisce a tutte le superfici con suolo e vegetazione composta da alberi, prati, cespugli presenti dentro i confini di una città. E include parchi pubblici, giardini privati, viali alberati e orti.

Esso comporta diversi benefici per l’ambiente e la salute. Nel primo caso, pulisce l’aria e riduce l’inquinamento oltre ad abbassare le temperature nei giorni caldi. Insieme a questi benefici offre anche spazi per il gioco, il relax e l’incontro sociale. I benefici per la salute riguardano la diminuzione dello stress e un miglioramento del benessere fisico e mentale di chi sta in città.

Tipologie di verde urbano

Per quanto riguarda le tipologie del verde pubblico, esse si dividono in: