Contrada Tivoli: il comitato lancia il piano di rilancio

Sicurezza, tutela dell’ambiente, prevenzione del rischio idrogeologico e nuovi servizi per i residenti. Sono questi i pilastri del piano di rilancio per Contrada Tivoli presentato dal Comitato AtTivoli ai numerosi residenti della zona.

Il direttivo, guidato dal presidente Davide Tarantello, ha definito una serie di interventi e iniziative, alcune già avviate e altre programmate a breve e lungo termine, con l’obiettivo di dare risposte concrete alle esigenze di una comunità in continua crescita e sempre più bisognosa di servizi efficienti.

Sicurezza e prevenzione degli incendi

Tra le priorità figura la sicurezza dei residenti, tornata prepotentemente al centro dell’attenzione dopo i recenti incendi che hanno lambito villette e giardini, mettendo a rischio l’incolumità pubblica.

«In primo piano c’è la sicurezza dei residenti – sottolinea il presidente Tarantello – scossa di recente dai pericolosi incendi che hanno lambito villette e giardini. Per fronteggiare le emergenze, anche alla luce del perdurare dei cambiamenti climatici, abbiamo chiesto il ripristino delle storiche torrette di prevenzione e sollecitato la ex Provincia per un’immediata manutenzione del verde e la pulizia dei bordi stradali».

Il Comitato ha inoltre rivolto un appello ai soci e ai residenti affinché provvedano alla pulizia delle aree adiacenti ai pali del nuovo impianto di illuminazione a energia solare, installati lungo via Benalì e via Traversa San Francesco. L’obiettivo è prevenire la propagazione di eventuali roghi e proteggere le nuove infrastrutture.

Rischio idrogeologico, pronti due progetti

Particolare attenzione è riservata anche al rischio idrogeologico. Sono già pronti due progetti strategici, redatti dall’ingegnere Marco Ruscica, che riguardano il rifacimento dei canali di drenaggio delle acque piovane e la realizzazione di un ponte sulla strada interessata dal passaggio delle acque del canale Cifalino.

«La situazione rende pericolosa la viabilità – spiega Tarantello – e il ripristino è fondamentale per garantire una via di fuga e migliorare la viabilità complessiva».

Interventi ritenuti quindi prioritari, soprattutto in considerazione dell’intensificarsi degli eventi meteorologici estremi e della necessità di garantire adeguate vie di accesso e di fuga alla zona.

Contrasto alle discariche abusive

Sul fronte del decoro urbano e della legalità, il Comitato AtTivoli ha deliberato di intensificare il contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

È stato predisposto un sollecito formale alla Presidenza della Provincia per l’installazione di due fototrappole, strumenti ritenuti necessari per individuare e sanzionare i responsabili delle discariche abusive.

Parallelamente continueranno le segnalazioni agli organi competenti per monitorare le situazioni di degrado e favorire interventi tempestivi.

Illuminazione pubblica e sicurezza stradale

Il direttivo mantiene alta l’attenzione anche sui lavori per il nuovo impianto di illuminazione pubblica a energia solare. Gli interventi risultano temporaneamente sospesi in attesa dell’approvvigionamento dei materiali, ma il Comitato assicura di continuare a monitorarne costantemente l’andamento.

«Si tratta di un’importante opera pubblica – evidenzia Tarantello – resa possibile grazie all’impegno assunto dal presidente della ex Provincia, Michelangelo Giansiracusa».

Tra le richieste formalizzate alle istituzioni figura inoltre la messa in opera della segnaletica orizzontale e verticale, considerata indispensabile per migliorare la sicurezza della circolazione e ridurre i rischi per automobilisti e pedoni.

Più servizi e spazi per le famiglie

Il piano del Comitato non riguarda soltanto sicurezza e manutenzione. Tra le azioni programmate trovano spazio anche nuovi servizi dedicati alla socialità.

Il direttivo ha infatti previsto la progettazione di un’area ludica per bambini e di una piazzetta destinata a ospitare il camper comunale itinerante, così da consentire ai residenti di usufruire direttamente in zona di alcuni servizi e pratiche burocratiche.

Una scelta pensata per rendere Contrada Tivoli maggiormente attrezzata e vicina alle esigenze quotidiane delle famiglie.

«Una comunità che merita risposte concrete»

Il Comitato AtTivoli intende proseguire il confronto con le istituzioni affinché le richieste avanzate possano tradursi nel più breve tempo possibile in interventi concreti.

«Il nostro bacino di abitanti merita risposte concrete e immediate – conclude Davide Tarantello –. Siamo al lavoro per trasformare Contrada Tivoli in un quartiere sicuro e a misura di famiglia».

La sfida, dunque, è quella di trasformare le diverse criticità del territorio in un programma organico di interventi, attraverso una collaborazione costante tra residenti, Comitato e istituzioni.