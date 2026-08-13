Meteo: dopo ferragosto arrivano aria fresca e temporali

Il meteo estivo pare sia pronto a infliggere l’ultima ondata di calore fino a Ferragosto, dopo il quale arriveranno aria fresca e temporali.

Dalla prossima settimana, infatti, la situazione dovrebbe migliorare con un calo delle temperature e aria più respirabile che dovrebbe portare sollievo alle giornate da bollino rosso che hanno interessato la Penisola.

Il 13 agosto comincia con condizioni meteo asciutte su gran parte d’Italia, mentre nel pomeriggio ci sarà nuvolosità in formazione con qualche temporale su Alpi occidentali, Appennino e zone interne delle isole maggiori. Mentre nei prossimi giorni il caldo ancora intenso insisterà con valori fino a 5-7 gradi sopra la media su tutta la Penisola e afa persistente giorno e notte.

Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano ci sarà, dalla prossima settimana, l’arrivo di aria più fresca sul Mediterraneo centrale, riportando le temperature in linea con le medie del periodo.

Un andamento che prometterà di rimanere nei valori stagionali.