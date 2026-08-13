Siracusa, Libero Consorzio: interventi sulla SP 73, dopo 30 anni di abbandono si riparte

Nuovi interventi definiti dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa per la manutenzione straordinaria per la SP 73, nella zona Cugni, Stallaini, Canziria, Cassibile.

Un traguardo da 630 mila euro avvenuto dopo trent’anni di segnalazioni e richieste rimaste senza risposta che ha come obiettivo migliorare la sicurezza e la funzionalità dell’arteria che collega i territori di Noto e Siracusa, mettendo in comunicazione Canicattini Bagni e Cassibile e verso Cava Grande.

“Dopo gli interventi di manutenzione stradale effettuati lo scorso 29 maggio – dice il vicepresidente del Libero Consorzio di Siracusa, Pietro Rosa – sono attualmente in corso le attività di sfalcio e pulizia dei margini stradali che proseguiranno per tutta la settimana. È inoltre già programmata, per la settimana successiva a Ferragosto, la rimozione della discarica abusiva presente lungo la strada“.

Manutenzione straordinaria: intervento cardine

L’intervento più importante è quello di manutenzione straordinaria dell’intera arteria con un progetto, dunque, del valore 630 mila euro, previsto nel primo semestre 2027, finanziato con fondi ministeriali e inserito negli strumenti di programmazione dell’Ente.

“I lavori sono già in fase di consegna. Questo significa che quanto ottenuto per la SP 73 e per la zona Cugni – Stallaini – Canziria è ormai un risultato definitivo che nessuno può più mettere in discussione“. Il progetto prevede:

il ripristino delle opere di regimazione idraulica;

il rifacimento della pavimentazione stradale nei tratti maggiormente interessati;

il ripristino della segnaletica stradale.

Un meta accolta con soddisfazione anche dal direttivo locale di Grande Sicilia Canicattini, con Sebastiano Ficara e Andrea Smiriglio. “Dopo trent’anni di segnalazioni rimaste inascoltate – affermano – oggi possiamo finalmente parlare di fatti. Ringraziamo il Libero Consorzio di Siracusa e, in particolare, il vicepresidente Pietro Rosa, per la concretezza dimostrata e per aver mantenuto gli impegni assunti durante l’incontro con i residenti dello scorso 2 maggio“.