Pallanuoto: Bordone promosso in prima squadra dell’Ortigia

Altro rinforzo per l’Ortigia di pallanuoto in vista della stagione 2026/2027: si tratta dell’attaccante siracusano Bruno Bordone. Classe 2009, Bruno è biancoverde sin dalla nascita e ha svolto tutto il suo percorso formativo e di crescita nel vivaio del club, ottenendo importanti risultati nei campionati di categoria. Quest’anno è stato tra i protagonisti della formazione Juniores dell’Ortigia, con la quale ha centrato un prestigioso secondo posto. Stabilmente nel giro delle nazionali giovanili, in azzurro Bordone ha conquistato un argento mondiale (2024) e un oro europeo (2025) con la Nazionale Under 16. L’attaccante siracusano (che vanta anche una convocazione in Serie A1 nell’ottobre 2025, nella gara contro il Savona), proviene dall’Ortigia Academy, con cui ha disputato le ultime tre stagioni, due in Serie B e l’ultima in Serie A2.

Queste le parole di Bruno Bordone da giocatore dell’Ortigia di Serie A1: “Sono molto contento ed onorato di entrare a far parte del roster della prima squadra dell’Ortigia. Sono cresciuto qui e questo mi rende ancora più orgoglioso. Voglio ringraziare la società per la grande fiducia datami e spero di poterla ripagare nel miglior modo possibile durante tutto l’anno. Sono convinto che, lavorando ogni giorno con umiltà, riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni. Un abbraccio anche ai nostri tifosi, ci vediamo in piscina!”.