Tre giorni per San Bartolomeo: cultura, comunità e musica a Città Giardino

Città Giardino si prepara a vivere un intenso fine settimana all’insegna della tradizione, della cultura, della musica e della convivialità. Da venerdì 28 a domenica 30 agosto, la comunità sarà protagonista di tre giornate di appuntamenti dedicati a San Bartolomeo, nell’ambito della rassegna “Terrazza d’Estate – Sotto il Sole degli Iblei”.

Il programma prenderà il via venerdì 28 agosto alle ore 19.00, nel Salone parrocchiale San Bartolomeo, con l’incontro culturale “L’uomo Natanaele, l’Apostolo Bartolomeo, il nostro Santo Patrono”. L’appuntamento sarà un’occasione di approfondimento sulla figura umana e spirituale del Santo Patrono, tra storia, fede e tradizione.

La festa entrerà nel vivo sabato 29 agosto, a partire dalle ore 21.00, con la Sagra di Comunità in onore di San Bartolomeo, in programma nel piazzale della Parrocchia San Bartolomeo. Una serata pensata per riunire cittadini e visitatori attraverso musica, spettacolo e convivialità. Ad animare l’evento saranno la musica dell’Italo Duo e la comicità di Sasà Salvaggio, per una serata all’insegna dell’allegria e della condivisione.

Gran finale domenica 30 agosto alle ore 21.00, in piazza Giovanni Paolo II, con il concerto gratuito di Simone Cristicchi. Il cantautore porterà a Città Giardino la sua sensibilità artistica e la sua capacità di unire musica e narrazione, in uno degli appuntamenti più attesi del fine settimana.

«Quello che ci attende sarà un fine settimana ricco di cultura, tradizione, musica e occasioni per stare insieme. Abbiamo costruito un programma capace di coinvolgere persone di ogni età, valorizzando la festa di San Bartolomeo e il forte senso di appartenenza che caratterizza la nostra comunità», dichiara il sindaco, on. Giuseppe Carta.

Il primo cittadino rivolge quindi un invito alla partecipazione: «Invito tutti i cittadini, le famiglie e i visitatori a partecipare ai tre appuntamenti e a vivere con noi queste giornate di festa, condivisione e socialità».