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Italia, Palermo, Sicilia, Sport

Coppa Davis a Palermo: il trofeo della Nazionale arriva al Circolo Tennis

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L’emblema delle vittorie del tennis, la coppa Davis, arriva a Palermo. Il 26 e 27 agosto sarà esposta al Tc Kalta, mentre venerdì 28 e sabato 29 agosto sarà spostata al Circolo tennis Palermo in occasione del Davis Trophy Tour.

Iniziativa organizzata dalla Federazione italiana tennis e padel per portare nei circoli italiani il trofeo conquistato per tre volte consecutive dalla Nazionale guidata da Filippo Volandri. Il tour partito da Brolo, è passato da San Gregorio e Siracusa.

Non è la prima volta per Circolo tennis di Palermo, che ha già ospitato la tappa nel 2024.

La coppa sarà esposta dalle 12 di venerdì 28 agosto e sarà visibile ai soci del club e al pubblico esterno fino a sabato 29. Il tour siciliano.

Prossima tappa il Sunshine di Marsala, dal 29 al 31 agosto.

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