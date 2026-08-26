Sei persone salvate dopo l’affondamento di un’unità da diporto a Capo Passero

Salvataggio nelle acque antistanti l’Isola di Capo Passero, dove un’unità da diporto è affondata con sei persone a bordo. L’intervento tempestivo della Guardia Costiera ha consentito di trarre in salvo tutti i naufraghi.

L’operazione è stata coordinata dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Siracusa, a seguito della segnalazione relativa all’affondamento dell’imbarcazione.

A raggiungere rapidamente la zona è stato il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Portopalo di Capo Passero, impegnato a bordo del battello G.C. B 181 nelle attività di vigilanza e pattugliamento previste nell’ambito dell’operazione “Mari e Laghi Sicuri 2026”.

Una volta giunto sul posto, l’equipaggio ha individuato i sei naufraghi e ha proceduto al loro immediato recupero a bordo del battello della Guardia Costiera.

Completate le operazioni di soccorso, il G.C. B 181 ha fatto rientro in sicurezza al porto Fossa di Marzamemi. Qui i sei naufraghi sono stati sbarcati e affidati al personale del 118 per gli accertamenti sulle loro condizioni di salute.

L’intervento rientra nelle attività di vigilanza e soccorso predisposte dalla Guardia Costiera durante la stagione estiva, caratterizzata da una forte presenza di bagnanti e diportisti lungo le coste.