Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Cronaca

Sei persone salvate dopo l’affondamento di un’unità da diporto a Capo Passero

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

Salvataggio nelle acque antistanti l’Isola di Capo Passero, dove un’unità da diporto è affondata con sei persone a bordo. L’intervento tempestivo della Guardia Costiera ha consentito di trarre in salvo tutti i naufraghi.

L’operazione è stata coordinata dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Siracusa, a seguito della segnalazione relativa all’affondamento dell’imbarcazione.

A raggiungere rapidamente la zona è stato il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Portopalo di Capo Passero, impegnato a bordo del battello G.C. B 181 nelle attività di vigilanza e pattugliamento previste nell’ambito dell’operazione “Mari e Laghi Sicuri 2026”.

Una volta giunto sul posto, l’equipaggio ha individuato i sei naufraghi e ha proceduto al loro immediato recupero a bordo del battello della Guardia Costiera.

Completate le operazioni di soccorso, il G.C. B 181 ha fatto rientro in sicurezza al porto Fossa di Marzamemi. Qui i sei naufraghi sono stati sbarcati e affidati al personale del 118 per gli accertamenti sulle loro condizioni di salute.

L’intervento rientra nelle attività di vigilanza e soccorso predisposte dalla Guardia Costiera durante la stagione estiva, caratterizzata da una forte presenza di bagnanti e diportisti lungo le coste.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts