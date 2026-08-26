Priolo Gargallo, pickup in sosta ostacola il traffico – (Video)

Seguici e aiutaci a crescere

Questa mattina un pickup parcheggiato in modo irregolare ha creato disagi alla viabilità in via Castel Lentini, a Priolo Gargallo.

La presenza del veicolo ha ridotto lo spazio disponibile per il transito, costringendo alcune automobili a salire sul marciapiede per poter proseguire la marcia.

Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della Polizia municipale, che hanno ripristinato in breve tempo la regolare circolazione. Il conducente del pickup è stato inoltre sanzionato per il mancato rispetto delle norme del Codice della strada.

L’intervento ha consentito di riportare la situazione alla normalità e di garantire nuovamente condizioni di sicurezza per automobilisti e pedoni.