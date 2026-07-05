Milano, accoltella sconosciuto in un bar: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»

MILANO – «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio». È quanto ha detto Lamin Saidilly, 22 anni, alle forze dell’ordine che lo hanno fermato ieri dopo aver accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano.

Venti fendenti, vittima in terapia intensiva

Secondo quanto si legge nel capo di imputazione, «con il capo coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase», ha aggredito la vittima «dalle spalle, con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti» alla testa, al collo, al torace e all’addome.

L’uomo aggredito, Gerardo P., è ricoverato all’ospedale Niguarda dove è stato sottoposto a più operazioni ed è attualmente in terapia intensiva post intervento. Le sue condizioni sono in miglioramento. Le ferite da arma da taglio ricevute in particolare all’addome e al torace non sono state particolarmente profonde. Resta in prognosi riservata ma non dovrebbe avere particolari conseguenze e la degenza in ospedale non sarà lunga.

Pm chiede convalida per tentato omicidio

Il pm Elio Ramondini ha inviato la richiesta di convalida dell’arresto al gip per tentato omicidio, ritenendo sussistenti il pericolo di fuga e di reiterazione del reato.

Interrogatorio domani a San Vittore

Il 22enne, nato a Conegliano Veneto (Treviso), sarà interrogato domani mattina dal gip Luigi Iannelli nel carcere di San Vittore. L’intera aggressione è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza presenti all’esterno del bar.