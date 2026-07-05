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cronaca, Europa, Francia, Priolo Gargallo, Sicilia

Operaio priolese trovato morto in Francia

Il corpo scoperto stamattina dai colleghi. Ieri sera i tentativi di contatto senza esito. Cause del decesso ancora da accertare
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PRIOLO GARGALLO – Un operaio priolese è stato trovato morto questa mattina nella stanza dove alloggiava in Francia, dove si trovava per lavoro. A dare l’allarme sono stati i colleghi, dopo che ieri sera i familiari avevano tentato invano di contattarlo telefonicamente.

L’uomo, la cui identità non è ancora stata resa nota, lavorava nel settore metalmeccanico e si era trasferito oltralpe per un impiego. Secondo le prime ricostruzioni, i parenti hanno provato a chiamarlo ripetutamente nella serata di ieri, sabato 4 luglio, senza ottenere risposta. Questa mattina, domenica 5 luglio, sono stati i colleghi a scoprire il corpo nella stanza in cui alloggiava.

Le cause del decesso non sono ancora note. Le autorità francesi hanno avviato gli accertamenti del caso e si attende l’esito per chiarire le circostanze della morte.

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