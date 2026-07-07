Circolo canottieri: Aranyi e Baksa non faranno più parte della rosa biancoverde

Arriva l’annuncio del Circolo Canottieri Ortigia 1928: il centroboa Máté Aranyi e l’attaccante Benedek Baksa,

non faranno più parte della rosa biancoverde nella prossima stagione.



I due giocatori ungheresi, arrivati lo scorso anno dall’OSC Budapest, lasciano dopo una stagione in cui hanno dato secondo il Circolo un prezioso contributo, ambientandosi rapidamente e crescendo insieme alla squadra. Baksa e Aranyi chiudono, dunque, questa loro esperienza in biancoverde con all’attivo rispettivamente 67 e 32 gol in Serie A1.



Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 saluta Máté e Beni, li ringraziano per la serietà, la professionalità e l’impegno augurando il meglio per il futuro a livello personale e professionale.