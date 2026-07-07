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Attualità, Siracusa, sport

Circolo canottieri: Aranyi e Baksa non faranno più parte della rosa biancoverde

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Circolo Canottieri Aranyi Baksa

Arriva l’annuncio del Circolo Canottieri Ortigia 1928: il centroboa Máté Aranyi e l’attaccante Benedek Baksa,
non faranno più parte della rosa biancoverde nella prossima stagione.


I due giocatori ungheresi, arrivati lo scorso anno dall’OSC Budapest, lasciano dopo una stagione in cui hanno dato secondo il Circolo un prezioso contributo, ambientandosi rapidamente e crescendo insieme alla squadra. Baksa e Aranyi chiudono, dunque, questa loro esperienza in biancoverde con all’attivo rispettivamente 67 e 32 gol in Serie A1.


Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 saluta Máté e Beni, li ringraziano per la serietà, la professionalità e l’impegno augurando il meglio per il futuro a livello personale e professionale.

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