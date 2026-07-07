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Attualità

Guardia Costiera di Siracusa trae in salvo 3 persone a 30 miglia dalla costa

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Guardia costiera di Siracusa 3 persone in salvo

Ieri la Guardia Costiera di Siracusa sotto il coordinamento dell’ 11° Maritime Rescue Sub Center di Catania con la motovedetta CP 323 ha svolto un’operazione di ricerca e soccorso di un’imbarcazione a vela alla deriva con tre persone a bordo di nazionalità irlandese.

Il salvataggio è avvenuto a circa 30 miglia nautiche a sud est di Portopalo di capo Passero da parte della motovedetta in assetto SAR -Search and Rescue, che ha raggiunto in circa un’ora la zona di mare segnalata, intercettando l’unità a vela in balia del vento e delle correnti.

Il personale della Guardia Costiera – dopo aver affiancato l’imbarcazione – ha trasferito a bordo della motovedetta i tre velisti, accertandosi delle loro buone condizioni di salute.

Le anomalie della barca a vela

L’imbarcazione partita dalla Grecia lo scorso 29 giugno, e di cui si erano perse le tracce, presentava gravi avarie al propulsore, all’impianto elettrico, alle batterie di bordo ed alle vele principali. Per tali motivi si è trovata alla deriva e di conseguenza è stato necessario emettere la segnalazione di pericolo di “Avviso ai naviganti” .

Grazie al tempestivo intervento della motovedetta SAR CP323 ed al costante coordinamento con la Sala Operativa di Catania i tre velisti irlandesi messi in salvo sono poi sbarcati a Siracusa, evitando in questo modo anche l’intensificarsi delle condizioni meteomarine.

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