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Attualità, Politica

Il sindaco Di Mare presenta la nuova Giunta per un’Augusta “moderna, attrattiva e vivibile”

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Il sindaco Di Mare ha presentato ad Augusta la nuova Giunta: “Una squadra competente per continuare a costruire il futuro di Augusta“.

Una squadra rinnovata e consapevole, secondo il sindaco, delle responsabilità che l’attendono.

“Ho scelto di mantenere in capo a me – dice il sindaco – le deleghe al Bilancio, al Personale, alla Protezione civile, alla Portualità e alle Politiche giovanili perché rappresentano settori strategici per la crescita della città e richiedono un costante coordinamento con l’azione complessiva dell’Amministrazione“.

Dopo aver elencato le mansioni a loro è andato l’augurio di lavorare in complicità, concretezza e serietà e rendere Augusta città “moderna, attrattiva e vivibile“.

Le cariche affidate

  • Vicensindaco Giuseppe Carrabino: cultura, turismo e sport insieme agli eventi, manifestazioni, archivio storico, biblioteca, toponomastica;
  • Concetto Cannavà: ambiente, rifiuti, verde urbano, parchi pubblici, cimitero e le politiche dedicate a Brucoli, Agnone, baie e litorali;
  • Sebastiano Amenta: deleghe dello sviluppo economico, attività produttive, commercio, agricoltura, pesca, nautica, edilizia residenziale pubblica, iniziative legate alla Zes e alle zone franche urbane e doganali;
  • Rosanna Firrincieli: manutenzione della città, mobilità urbana, efficientamento energetico e idrico, arredo urbano, decoro cittadino, infrastrutture scolastiche, strutture comunali e impiantistica sportiva;
  • Manuel Mangano: famiglia e comunità con deleghe ai servizi sociali, istruzione e formazione, servizi per l’infanzia e asili nodo, sanità pubblica;
  • Alberta Romano: rigenerazione urbana, piano urbanistico generale, progettazione dei beni storici, interventi urbanistici, edilizia sociale ed economica, Siru, finanziamenti per lo sviluppo locale, demanio marittimo e valorizzazione delle coste;
  • Angela Rubbera: responsabilità di legalità e sicurezza, polizia locale, trasporto pubblico urbano ed extraurbano, benessere animale, innovazione tecnologica e digitale.
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