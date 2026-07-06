Il sindaco Di Mare presenta la nuova Giunta per un’Augusta “moderna, attrattiva e vivibile”

Il sindaco Di Mare ha presentato ad Augusta la nuova Giunta: “Una squadra competente per continuare a costruire il futuro di Augusta“.

Una squadra rinnovata e consapevole, secondo il sindaco, delle responsabilità che l’attendono.

“Ho scelto di mantenere in capo a me – dice il sindaco – le deleghe al Bilancio, al Personale, alla Protezione civile, alla Portualità e alle Politiche giovanili perché rappresentano settori strategici per la crescita della città e richiedono un costante coordinamento con l’azione complessiva dell’Amministrazione“.

Dopo aver elencato le mansioni a loro è andato l’augurio di lavorare in complicità, concretezza e serietà e rendere Augusta città “moderna, attrattiva e vivibile“.

Le cariche affidate