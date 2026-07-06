Il comandante che ha fatto dell’ascolto il suo punto di forza

C’è un modo di esercitare l’autorità che non passa soltanto attraverso l’uniforme, ma si costruisce giorno dopo giorno con la credibilità, la disponibilità e la capacità di ascoltare. È questo il tratto distintivo del maresciallo maggiore Giovanni Cappello (nella foto), comandante della Stazione dei Carabinieri di Melilli, la cui attività quotidiana si fonda su un rapporto diretto con il territorio e con la comunità.

Dotato di un forte carisma, il comandante Cappello è apprezzato per il suo equilibrio e per la capacità di instaurare un dialogo sincero con le persone. Alla base del suo operato vi è la convinzione che la sicurezza non si realizzi esclusivamente attraverso l’attività repressiva, ma anche grazie alla fiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni.

Le porte della caserma sono aperte a tutti. Chiunque vi si rivolga trova un interlocutore disponibile ad ascoltare, senza distinzione di ceto sociale, condizioni economiche, età o provenienza. Un approccio che contribuisce a rafforzare il legame tra l’Arma dei Carabinieri e la popolazione, facendo della Stazione un presidio di legalità ma anche un luogo di riferimento per chi cerca un consiglio, un aiuto o semplicemente di essere ascoltato.

Accanto alle ordinarie attività di controllo del territorio e di contrasto ai fenomeni criminosi, il comandante Cappello promuove una presenza costante nella vita della comunità, collaborando con le istituzioni locali, le scuole e le realtà associative nella diffusione della cultura della legalità e della prevenzione.

Il ruolo di comandante richiede capacità organizzativa, equilibrio e prontezza decisionale, qualità che il maresciallo Cappello mette quotidianamente al servizio del territorio. Un impegno spesso silenzioso, lontano dai riflettori, ma fondamentale per garantire sicurezza e serenità ai cittadini.

In un’epoca in cui il rapporto tra istituzioni e cittadini assume un valore sempre più importante, la figura del maresciallo Giovanni Cappello testimonia come autorevolezza e umanità possano convivere. Per molti melillesi rappresenta non solo il comandante della locale Stazione dei Carabinieri, ma anche una presenza affidabile, capace di ascoltare, comprendere e agire con imparzialità e senso dello Stato.

Corrado Puliatti