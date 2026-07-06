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Attualità, comunicazioni

Villaggio Miano senz’acqua: arriva l’autobotte

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Villaggio Miano senza'acqua

Da ieri ci sono problemi nell’approvvigionamento al Villaggio Miano a Siracusa. Nonostante le rassicurazioni di Aretusa acque, il problema persiste e sta creando disagi ai residenti.


L’assessore alla Protezione civile, Sergio Imbrò è corso ai ripari: “Villaggio Miano senz’acqua: arriva l’autobotte – afferma – che stanno interessando alcune zone della città, dovuti a problematiche non dipendenti dal Comune di Siracusa, si informa la cittadinanza che, per alleviare i disagi dei residenti del Villaggio Miano, dalle 17 è stata posizionata in Piazza Dolomiti un’autobotte con una capacità di circa 4.000 litri, a disposizione dei cittadini per il rifornimento di acqua.

Il ruolo dell’Amministrazione


L’Amministrazione comunale, secondo quanto dice Imbrò è in costante contatto con il gestore del servizio idrico e sta seguendo l’evolversi della situazione “monitorando gli interventi programmati e già avviati – conclude Imbrò – per ripristinare nel più breve tempo possibile la regolare erogazione dell’acqua nelle abitazioni di tutti i siracusani”.

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